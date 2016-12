Le fan dei One Direction contro Taylor Swift

foto LaPresse Correlati UN AMORE INVIDIATO 13:43 - Le fan dei One Direction sono terrorizzate perché Harry Styles ha perso totalmente la testa per Taylor Swift. La loro paura è che Taylor possa rivelarsi come Yoko Ono che quando si fidanzò con John Lennon fu accusata della rottura con i Beatles. Intanto i due vivono d'amore e d'accordo sotto i flash dei paparazzi. - Le fan deisono terrorizzate perchéha perso totalmente la testa per. La loro paura è che Taylor possa rivelarsi come Yoko Ono che quando si fidanzò con John Lennon fu accusata della rottura con i Beatles. Intanto i due vivono d'amore e d'accordo sotto i flash dei paparazzi.

Taylor Swift ha cominciato a frequentare Harry Styles da questo autunno, ma poche settimane sono già un tempo sufficiente a venire bollata come la Yoko Ono dei One Direction. Si teme infatti che la cantante pop coutry possa avere lo stesso effetto nefasto sulla boyband britannica che fu attribuito all'artista giapponese-americana vedova di John Lennon, incolpata a lungo di aver causato lo scioglimento dei Beatles nel 1970. "Non è una così distante dalla situazione di Yoko" ha affermato una fonte al Sun. Pur considerando che recentemente Paul McCartney ha detto che la Ono non ha avuto parte in causa nella fine dei Fab Four, il confronto tra Taylor e Yoko si è intensificato.



In particolare quando sabato 8 dicembre Harry ha viaggiato con la fidanzata sul suo jet privato da New York a Londra, separato dal gruppo. "C'era un sacco di spazio per il resto della band sul jet di lusso di Taylor, ma lui non ha nemmeno suggerito che avrebbero potuto viaggiare insieme". I restanti membri dei One Direction - ovvero Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Liam Payne - arrivati a Heathrow hanno dovuto farsi strada attraverso una folla di fan urlanti, con Liam che si è fatto male per colpa di una fan troppo entusiasta.