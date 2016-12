Kristen Stewart seduce Ben Affleck

, bellissima vampira di, dopo aver finito il tour promozionale del quinto e ultimo episodio della saga “”, ha già grandi progetti lavorativi per il futuro. Mentre il 21 dicembre uscirà nelle sale americane il dramma "", un adattamento del famoso romanzo di Jack Kerouac, che potrebbe farle guadagnare una nomination agli Oscar, in aprile inizierà a girare una commedia con Ben Affleck, “”.

Un momento d'oro per Kristen che, superata la crisi con il fidanzato Robert Pattinson, può tornare a concentrarsi sulla sua professione di attrice. In aprile infatti reciterà al fianco di Affleck in una commedia romantica scritta e diretta dalla coppia Glenn Ficarra e John Requa (Colpo di fulmine - Il mago della truffa con Jim Carrey ed Ewan McGregor del 2009, Crazy, Stupid, Love con Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore ed Emma Stone del 2011).



I due, come ha anticipato Deadline Hollywood il mese scorso, saranno amanti e inevitabilmente protagonisti di appassionate scene d'amore. L'attore, al cinema con “Argo”, è entusiasta di avere nel cast la Stewart che considera "un'attrice eccezionale”.

Anche questa volta la vampira più famosa del mondo si ritrova al fianco di un uomo affascinante. Riuscirà a resistergli senza compromettere la sua unione e quella dell'attore felicemente sposato con la collega Jennifer Garner?