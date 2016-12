Chiara: "Non amo essere sexy, sono semplice"

foto Ufficio stampa Correlati UN TRIONFO SENZA SBAVATURE

A "X Factor" ha stracciato Ics al televoto con 718.658 preferenze contro 244.564. La cantante ora volta pagina, prima con l'Ep "Due respiri" e poi pensando ad autori che possano scrivere per lei. "Ho le idee chiare", ha detto a Tgcom24. Chiara si imbarazza quando deve indossare abiti sexy o fare la sensuale: "Sono quella che sono, come mi vedete" e poi rivela "non sono fidanzata". Il suo Ep è al primo posto di iTunes nei cd e singoli.

Prima di iniziare l'avventura a "X Factor", Chiara aveva terminato uno stage in una società finanziaria. L'ingresso nel mondo del lavoro però non l'ha convinta più di tanto.



Non eri sicura di volerti occupare di finanza?

Diciamo che la mia priorità è sempre il canto. Quando andavo all'Università avevo molto tempo libero a disposizione per dedicarmi a questa passione. Poi lavorando ho notato che non era più possibile cantare, cominciavo a soffrire questa situazione.



Cosa hai imparato dal percorso a "X Factor"?

Ho avuto la fortuna, grazie anche a Morgan, di conoscere brani che non avevo mai ascoltato. Ogni volta all'inizio mi veniva il panico ma quando li studiavo ed interpretavo ero al settimo cielo. Mi sono piaciuti tutti.



Anche l'inedito di Ramazzotti "Due respiri"? Convinta che fosse la canzone giusta per te?

L'ultima sera sono 'entrata' nella canzone, l'ho dedicata alla musica e finalmente mi sono emozionata e l'ho sentita "mia". Di 'Due respiri' esistono ben tre versioni, quella che abbiamo proposto in studio è stata 'riadattata' un po' da Morgan per me.



Sarà molto importante la scelta dei nuovi brani per il tuo prossimo album. Pensi di dire la tua alla casa discografica Sony?

Certamente. Ho le idee chiare in proposito e voglio assolutamente entrare in contatto con bravi autori per trovare canzoni da interpretare e che siano disponibili a scrivere per me. Amo molto i cantautori come Battiato e tra gli stranieri ascolto spesso Regina Spektor, Bjork, Anthony and the Johnsons e Florence + The Machine. Direi che i riferimenti sono chiari.



In molti ti davano per favorita alla vittoria sin dall'inizio, ne eri convinta pure tu?

Ho vissuto senza alcun contatto con il mondo esterno in queste settimana e ciò che potevo percepire era il calore del pubblico di puntata in puntata, qualche volta si sono pure alzati in piedi per applaudirmi. Comunque su di me non avrei mai scommesso!



C'è stato qualche episodio che non ti è piaciuto durante la puntata serale?

Quando sono finiti al ballottaggio Nice e Daniele. Nice ha molto talento e meritava di rimanere, nella mia testa la vedevo in finale. Secondo me era più brava di Daniele.



E' vero che ti sei imbarazzata spesso per alcuni abiti sexy che hai indossato?

Da morire. Non mi sento una sensualona sono quella che vedete. Non parliamo poi di quando dovevo tirare fuori la lingua quando ho cantato il pezzo dei Kiss 'I Was Made For Loving You'...



Con hai legato particolarmente nel talent show?

Moltissimo con Davide. Ho un feeling speciale con lui perché è simpatico, fa ridere spesso, è del veneto come me ed è alla mano.



Ti aspettava qualcuno fuori dagli studi? Sei fidanzata?

Ho chiuso una storia prima di entrare a "X Factor", sono single.

Andrea Conti