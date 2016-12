Hollywood si "sbrana" Muccino

foto Olycom Correlati LE IMMAGINI DAL SET

APPESANTITO E FELICE 09:45 - Non è bastato il cast infarcito di stelle e nemmeno i due successi precedenti. Alla terza prova hollywoodiana per Gabriele Muccino è arrivato il momento più difficile. "Quello che so sull'amore" ha raccolto al boxoffice solo 6 milioni di dollari, ma la bocciatura più pesante è arrivata dalla critica, che lo ha stroncato in modo feroce. Per il "Los Angeles Times" non c'è alcuna ragione di vederlo, a meno che "non vogliate fare sesso con Gerard Butler".

C'era molta attesa su questa terza opera americana del regista romano, soprattutto dopo i successi dei primi due film, "La ricerca della felicità" e "Sette anime". Questa volta non c'era un grande come Will Smith a fare da nume tutelare, ma al suo posto c'era un intero gruppo di stelle, da Gerard Butler a Cathrine Zeta-Jones, da Uma Thurman a Jessica Biel.



Ma che questa commedia fosse partita con il piede sbagliato lo si legge sul fisico di Muccino, ingrassato durante la lavorazione del film di quasi 30 chili. "Tutta colpa dello stress" ha confessato lui in una intervista a "Repubblica" dove ha parlato chiaramente di ingerenze della produzione sullo sviluppo della sceneggiatura e sul finale del film. "I generi sono ferrei - ha detto -. Se ti impacchettano il film 'commedia sentimentale' si aspettano accadano certe cose". E questa volta non c'era più il paravento Will Smith. "Con lui era una passeggiata - ha raccontato -, mi lasciava libero di girare come volevo. Qui ho capito cos'è davvero Hollywood, un'industria spietata dove la gente racconta balle dalla mattina alla sera e contano solo grafici, test, marketing e profitto".



Nei primi giorni il film ha portato a casa 6 milioni di dollari. Non un disastro totale, ma una cifra lontana anni luce dal mezzo miliardo raccolto (in tutto il mondo) con le due opere precedenti. Ora Muccino deve decidere se rilanciare e tentare con un nuovo film americano o tornare all'ovile. Sul tavolo ci sono due progetti, uno in Italia e uno negli Usa.