Ivano Fossati: "Un cd live per ringraziare i fan"

foto Ufficio stampa 10:22 - A poco più di un anno di distanza dall'uscita dell'ultimo cd di inediti di Ivano Fossati, è uscito "Ivano Fossati Live: Dopo - Tutto", album testimonianza dell'ultimo tour chiuso al Piccolo di Milano il 19 marzo. "Tour lungo, a tratti anche difficile - spiega il cantautore - ma dove l'affetto del pubblico ha toccato punte che non mi sarei aspettato. Spero che questo disco possa essere, senza retorica, il mio ringraziamento a tutti loro".

L’album è il risultato di una lunga serie di concerti con cui Fossati ha voluto salutare il proprio pubblico dopo la decisione di ritirarsi dalle scene, ricevendo in cambio enormi manifestazioni di affetto oltre a un grande successo del tour.



La stragrande maggioranza delle canzoni contenute nell’album è registrata dal vivo per la prima volta, nonostante la scelta dei 16 brani segua un lungo arco di tempo che va dagli anni settanta fino a oggi.



"Ivano Fossati Live: Dopo - Tutto" contiene canzoni decisamente rock-blues di attualità come “La crisi” , “Cara democrazia” o “ Stella benigna” scritta insieme a Tony Levin. Nella seconda parte del disco sono invece contenute le canzoni più intimiste come “ Carte da decifrare” e “ L’orologio americano” e “La costruzione di un amore”.