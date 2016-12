Le feste sanno di swing con le Sorelle Marinetti

foto Ufficio stampa

- Una serata ad alta concentrazione di musica swing, con brani della tradizione natalizia ma non solo, e gustosi aneddoti sugli usi e costumi durante l'Avvento negli anni Trenta e Quaranta in Italia. Questo l'accattivante contenuto dello spettacolo teatral-musicale "Note di Natale", che vede in scena il trio vocale Sorelle Marinetti, il 10 dicembre al teatro Manzoni di Milano.