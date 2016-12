Elisa rivela che diventerà di nuovo mamma

foto Ufficio stampa Correlati L'ANNUNCIO CON UN DISEGNO 09:14 - Lieta notizia nel mondo della musica. Elisa annuncia su Facebook: "Io, Andrea ed Emma Cecile siamo entusiasti di annunciare che la nostra famiglia a breve si allargherà. Un piccolo nuovo arrivo sta per rendere ancora più viva la nostra esistenza...". Dunque l'uscita del nuovo album è stata posticipata a settembre così come il tour a dicembre 2013. - Lieta notizia nel mondo della musica.annuncia su Facebook: "Io, Andrea ed Emma Cecile siamo entusiasti di annunciare che la nostra famiglia a breve si allargherà. Un piccolo nuovo arrivo sta per rendere ancora più viva la nostra esistenza...". Dunque l'uscita del nuovo album è stata posticipata a settembre così come il tour a dicembre 2013.

"Per godere appieno di questo bellissimo regalo, - scrive la cantante - insieme a Sugar, F&P ed Asile, miei compagni di viaggio, abbiamo deciso di posticipare l'uscita del mio nuovo album al prossimo settembre e la partenza del mio nuovo tour a dicembre 2013".



Tramonta così definitivamente ogni possibilità che la cantautrice partecipi al prossimo Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Elisa qualche settimana fa è stata avvistata con il compagno Andrea e gli amici Negramaro al MediolanumForum di Assago per il concerto di Florence + The Machine.