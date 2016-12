Vanessa Hudgens, sexy con i tacchi a spillo

foto Harper's Bazaar Correlati CHE POLE DANCE! 09:42 - Ormai si è lasciata alle spalle il mondo dorato della Disney per ruoli più "impegnati" e servizi fotografici hot che hanno fatto dimenticare la Gabriella Montez di High School Musical. Insomma, Vanessa Hudgens è cresciuta. Ed eccola l'attrice 24enne posare sexy (scosciata e con tacco rosso) per "Harper's Bazaar" Arabia a cui racconta l'atteso film "Spring Breakers" dove veste i panni di una ragazza spericolata e spregiudicata. - Ormai si è lasciata alle spalle il mondo dorato dellaper ruoli più "impegnati" e servizi fotografici hot che hanno fatto dimenticare la Gabriella Montez di. Insomma,è cresciuta. Ed eccola l'attrice 24enne posare sexy (scosciata e con tacco rosso) per "" Arabia a cui racconta l'atteso film "" dove veste i panni di una ragazza spericolata e spregiudicata.

Nella pellicola di Harmony Korine in coppia con Selena Gomez, Vanessa è una studentessa in cerca di avventura. Vuole guadagnare tanti soldi e facilmente per pagarsi le vacanze e per questo è disposta a fare una rapina in un fast food e viene persino ingaggiata per uccidere.



"Non ho mai fatto uno spring break - racconta l'attrice - non sono mai andata al college o avuto un gruppo di amiche con cui partire. Sono diventata molto, molto stretta con queste ragazze. Abbiamo vissuto una incredibile esperienza, è stato come se fossimo lì per il nostro piccolo spring break. Ci siamo lasciate andare, spingendoci l'un l'altra per vedere dove saremmo potute arrivare".