oltre che le lingue dei fan che provano a pronunciare il loro nome, hanno sciolto anche più di un cuore. Le tre russe che formano le, infatti, hanno sfondato con il loro video di Mama Lover che le mostra mentre in auto cantano a squarciagola, disinibite e decisamente sopra le righe. Poi è stato il momento di Gun , con milioni di visualizzazioni. La musica ai tempi di You Tube, è anche questa.

Tutti i giorni siamo alle prese con le difficoltà della vita, ma arriva il momento di in cui serve rilassarsi ed essere davvero se stessi. E non importa il risultato: noi siamo felici se la gente può essere se stessa, divertirsi e ballare con la nostra musica.

Qualcuno dice che siate decisamente esagerate nei riferimenti al sesso... In molti dicono che qualche volta ci comportiamo in modo troppo provocante. Uno dei commenti più gettonati al nostro video di Gun è “pornografico”. A prima vista possiamo capire che faccia questo effetto, ma basta guardarlo attentamente per capire che è pieno di senso dell’umorismo e di autoironia. Facciamo tutto con leggerezza, una positività che speriamo di trasmettere agli altri.

Prima Mama Lover, ora Gun: la trasgressione e l’erotismo sono i vostri marchi di fabbrica. Ma le donne russe non erano freddine? Veramente in Italia pensate questo? Che le russe siano freddine? Speriamo che le Serebro mostrino al mondo che è solo uno stereotipo. E comunque la trasgressione e l’erotismo non sono i nostri marchi di fabbrica. I nostri video e i nostri concerti dimostrano che non siamo solo tre ragazzette sexy. Guardateci e ascoltateci, vedrete che cambierete idea.

Dite la verità, il video di Mama Lover è stato pensato in ogni singolo dettaglio… (ridono) Non è vero! Ci siamo messe in auto a cantare la canzone ed è uscito quello. Lo stavamo registrando e abbiamo deciso di metterlo in rete com’era. Siamo proprio noi, spontanee.

foto Ufficio stampa

Parlate di libertà, ma la Russia, dall’Occidente, è vista come un Paese in cui manca la libertà. Eppure è proprio nel media più libero, la Rete, che avete trovato il successo. Cosa significa?

Ovviamente ogni Paese ha un modo speciale di gestire i rapporti con i vari media, siano essi giornali, televisioni o Rete. Ma noi siamo artisti, non siamo né politici né attivisti. La nostra libertà non è in alcun modo limitata dalla tv o da Internet. Anche se di sicuro ogni artista deve convivere con una cornice, dei limiti.

Ad esempio non potremmo andare seminude a una cena ufficiale al Cremlino. Ma questo non è limitare la nostra libertà, si tratta di normale buonsenso. Noi possiamo cantare tutto quello che vogliamo. Perché non cantiamo di politica o relazioni internazionali. Perché l’arte dovrebbe interferire con i politici? Con la nostra musica rendiamo le persone felici.

Pussy Riot, Femen, sembra che dall’Est stia arrivando una nuova ondata di femminismo. Cosa ne pensate?

Qual è la condizione delle donne in Russia? Femminismo, ma siamo sicuri che il mondo ne abbia davvero bisogno? Ogni ragazza adora quando un uomo si prende cura di lei. Anche nelle piccole cose, quando un ragazzo le apre la porta o la aiuta a scendere dalla macchina, la tratta con i guanti, le regala fiori.

Eppure c'è una lotta in corso, in Russia alcune donne sono morte per difendere le loro idee...

Per cosa stanno combattendo ora le femministe? Nel mondo di oggi, le donne sono a capo di intere nazioni, guidano multinazionali, hanno vinto premi Nobel. Vogliamo davvero privarci del privilegio di qualche piccola debolezza femminile?

Le ragazze russe sono sempre state conosciute per la loro indipendenza e la forza del carattere, ma noi sappiano dove il nostro carattere deve risiedere. Il femminismo, nel nostro Paese, non è molto sviluppato. Noi donne sappiamo come ottenere i nostri diritti: non con la forza, ma con la debolezza.