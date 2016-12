John Travolta e Olivia Newton-John insieme

foto Da video Correlati REUNION DA ELLEN 13:04 - La coppia di "Grease" si è finalmente riunita. A 34 anni dall'uscita del musical-cult John Travolta e Olivia Newton-John si sono seduti fianco a fianco nel salotto televisivo dell' "Ellen Show", per presentare il video di "I Think You Might Like It". Il singolo è tratto dal loro album natalizio "This Christmas", i cui proventi andranno interamente alle associazioni benefiche sostenute dai due attori. . A 34 anni dall'uscita del musical-cultsi sono seduti fianco a fianco, per presentare. Il singolo è tratto dal loro album natalizio "This Christmas", i cui proventi andranno interamente alle associazioni benefiche sostenute dai due attori.

"Abbiamo lavorato all'album per tre mesi e abbiamo avuto guest star meravigliose: Barbra Streisand, James Taylor, Tony Bennett, Cliff Richard, Chick Corea e Kenny G - ha dichiarato Travolta, ospite all'Ellen Show - Tutti i ricavati andranno ad associazioni benefiche. Penso sia un motivo in più per acquistarlo e aiutarci nell'impresa".



In "I Thing You Might Like It" dominano le atmosfere Fifties e viaggi "on the road". Travolta e John-Newton, con qualche rughetta in più e qualche capello in meno, rendono quindi omaggio ai personaggi che li hanno resi celebri in tutto il mondo: lo spaccone Danny Zuko e l'ingenua Sandy Olsson.