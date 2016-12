Grammy Awards, sei nomination per i Fun.

foto Ap/Lapresse Correlati BAND INDIE DI SUCCESSO 13:10 - Rese note le nomination dei Grammy Awards, ossia gli Oscar della musica, equilibrate per diversi generi. Sei per i Fun. e per Frank Ocean, Mumford & Sons, Jay-Z, Kanye West e Dan Auerbach dei Black Keys. Taylor Swift ha pubblicato il suo "Red" tardi perciò per lei "solo" la candidatura "Canzone dell'anno" con "We are never ever getting back together". Madonna è rimasta a bocca asciutta. Cerimonia di premiazione il 10 febbraio a Los Angeles. - Rese note le nomination dei Grammy Awards, ossia gli Oscar della musica, equilibrate per diversi generi. Sei per ie perdeiha pubblicato il suo "Red" tardi perciò per lei "solo" la candidatura "Canzone dell'anno" con "".è rimasta a bocca asciutta. Cerimonia di premiazione il 10 febbraio a Los Angeles.

I Fun. si sono anche esibiti durante la cerimonia delle nomination per i Grammy con Janelle Monae. Un emozionatissimo Nate Ruess (cantante della band, ndr) ha dichiarato: "L'unica cosa che volevo fare era alzarmi e ringraziare tutti, ricevere queste nomination è stato veramente incredibile ed è il frutto di un duro lavoro che abbiamo portato avanti per tanti mesi". Il gruppo ha ottenuto un grande successo con il primo singolo "We Are Young" che ha fatto da apripista all'album "Some Nights".