Sharon Stone: "Mai stata così bella"

foto Amica Correlati SENZA REGGISENO

CHE GAMBE! 12:23 - Di spalle, davanti a un teatro vuoto, con i tacchi a spillo, e vestita solo di una pelliccia corta che lascia scoperto il lato B e le gambe fasciate da calze a rete, Sharon Stone è la splendida madrina d'eccezione del numero speciale di "Amica". L'attrice non rinuncia a sedurre a 54 anni e racconta: "Non mi sono mai sentita così bella come adesso". - Di spalle, davanti a un teatro vuoto, con i, e vestita solo di una pelliccia corta che lascia scoperto ile le gambe fasciate daè la splendida madrina d'eccezione del numero speciale di "". L'attrice non rinuncia a sedurre a 54 anni e racconta: "Non mi sono mai sentita così bella come adesso".

Tra i partner dei suoi film, nella top five al primo posto c'è il giovane Leonardo DiCaprio, senza dimenticare Robert De Niro, Richard Gere, Michael Douglas e Woody Allen. Quanto ai suoi segreti di bellezza consiglia: "Tenete la dieta lontana dalla vostra vita. Non è mai così necessaria".



Carismatica, sexy e ironica parla di regali: "Il più bello? Sono tre. I miei figli. Il loro arrivo è la cosa più bella che sia successa nella mia vita". Se la sua vita fosse un film vorrebbe che il regista fosse Alfred Hitchcock perché è "cresciuta e ho deciso di fare l'attrice vedendo i suoi film". Mentre se la sua casa andasse a fuoco non ha dubbi, salverebbe le persone che ama: "E poi, se ci fosse ancora tempo, un po' di diamanti nascosti nella biancheria, perché, se perdi tutto, possono tornare utili".