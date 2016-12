19:03

- Dave Brubeck, un musicista jazz diventato famoso con incisioni come “Take Five” e “Blue Rondo a la Turk”, è morto all’ospedale do Nowalk, in Connecticut. Lo annuncia il suo manger, Russle Gloyd. Brubeck è morto, per arresto cardiaco, un giorno prima di festeggiare il suo 92esimo compleanno. Fu all’avanguardia nell’integrazione razziale, suonando nei jazz club neri del Sud degli Stati Uniti.