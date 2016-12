Anne Hathaway: "Ossessionata dal peso"

"Ho trovato la mia metà - racconta l'attrice 29enne - e sono entusiasta, lo amo (Adam Shulman). Non mi sarei mai sposata se non fosse stato per lui. Devi voler essere sposata con qualcuno. Devi sentire che sei ricambiata. Il matrimonio è amore".



Sulla raccolta di fondi per i matrimoni gay con le sue foto di nozze sottolinea: "Io veramente non volevo i paparazzi al mio matrimonio. Il piano era quello di inviare le foto ai miei fan su Instagram. Ma quando ho scoperto che i paparazzi si stavano organizzando per riprendermi dall'alto con l'aereo ho deciso di chiedere i soldi per beneficenza".



La sua vita è cambiata: "Ho cambiato il mio stile di vita dopo questo film". Per interpretare Fatine è dovuta dimagrire molto, e ora si sente ossessionata dal peso: "Mi chiedo in continuazione: sono abbastanza sottile? Sono troppo magra? Il mio corpo la forma giusta?".