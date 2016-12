Arriva la patatina di Katy Perry

foto Afp Correlati ABITO PER OBAMA

Devono essere leggere e raggiungere il mix di ingredienti che soddisfi di più il suo palato e, possibilmente, quello dei suoi fan. Katy Perry sta creando il proprio gusto di patatine per la Popchips, di cui è già testimonial. La cantante sta svolgendo diversi test in cucina.

Il nuovo gusto, ancora in fase sperimentale, sarà rivelato a metà gennaio. Le Popchips sono patatine in busta, note per essere uno snack sano perché contengono la metà dei grassi rispetto alle patatine tradizionali e sono cotte utilizzando l'alta pressione e non fritte o al forno. Tra gli azionisti della compagnia si contano diverse celebrity, tra cui Ashton Kutcher, Sean Combs, David Ortiz, Jillian Michaels e la stessa Perry.