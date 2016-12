Colapesce porta il sapore di Sicilia in Europa

foto Ufficio stampa Correlati IL TENCO SBARCA A NOVARA 12:07 - Lorenzo Urciullo ha creato il progetto discografico Colapesce, riferimento al mito di un ragazzo che sott'acqua sorregge la Sicilia. "Un meraviglioso declino" contiene 13 brani poetici, sognanti e attuali con una cura delle parole e sonorità che spingono verso l'Europa. Colapesce non è entrato a Sanremo Giovani ma ha vinto la a Tgcom24. ha creato il progetto discografico, riferimento al mito di un ragazzo che sott'acqua sorregge la Sicilia. "Un meraviglioso declino" contiene 13 brani poetici, sognanti e attuali con una cura delle parole e sonorità che spingono verso l'Europa. Colapesce non è entrato a Sanremo Giovani ma ha vinto la Targa Tenco e il Premio Musica e Dischi come emergente. "Peccato per Sanremo, avevo un pezzo forte", dice

Colapesce ha tenuto un concerto a Parigi e poi sarà a Bruxelles per poi tornare in tempo per l'8 dicembre quando si terrà la cerimonia di consegna delle Targhe Tenco al Teatro Coccia di Novara.



La critica ti ama, ti aspettavi tutto questo interesse?

Sono rimasto sorpreso e non lo nego ma sono soddisfatto perché si riconosce un anno di lavoro intenso speso per 'Un meraviglioso declino'. Un lavoro fatto di fatica testuale e di scelta accurata di pezzi. Ne ho selezionati tredici tra quelli che avevo preparato in modo che ci fosse l'idea del concept e che avesse una logica anche non prettamente radiofonica. Sono molto legato al concetto del vecchio album e penso anche che il digitale stia un po' disintegrando questa idea. Non a caso di 'Un meraviglioso declino' c'è anche una versione in vinile.



In"La distruzione di un amore" canti di un "naufrago leghista salvato da un rumeno residente a Milano". Un amore al contrario?

Esattamente. Ho voluto sin dal titolo, che è un riferimento a 'La costruzione di un amore' di Fossati, usare immagini forti e paradossali. L'intenzione è anche descrivere una rapporto d'amore che alla fine però non ha nessuna forza di reagire.



Un po' come il brano "Restiamo a casa" in cui sembra che l'amore tra due persone sia più forte di tutto il resto. E' una soluzione in tempi di crisi?

Questa canzone credo sia una delle più intime, parla di un fatto che mi è successo realmente ed è molto autobiografica. Tanti giovani si sono identificati nelle parole che ho cantato.



Deluso per la mancata partecipazione al Girone Giovani di Sanremo?

La mia canzone era molto forte rispetto alla media dei 60 brani che sono stati presentati. Ci contavo, avevo come l'impressione che quest'anno ci fosse più attenzione al cantautorato...

Andrea Conti