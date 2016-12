"Les Miserables", anteprima a Londra

foto Ufficio stampa 11:09 - Anteprima mondiale per "Les Miserables" a Londra. Mercoledì 5 dicembre il musical di Tom Hooper verrà infatti proiettato a Leicester Square, nel cuore di Londra. Il film che vede nel cast Russell Crowe, Anne Hathaway, Hugh Jackman, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen, ed Amanda Sigfried uscirà a Natale negli States e in Italia a fine gennaio. E' il primo musical in cui gli attori cantano dal vivo sul set. - Anteprima mondiale per "" a Londra. Mercoledì 5 dicembre il musical diverrà infatti proiettato a Leicester Square, nel cuore di Londra. Il film che vede nel cast, eduscirà a Natale negli States e in Italia a fine gennaio. E' il primo musical in cui gli attori cantano dal vivo sul set.

La premiere di Londra verrà mostrata in streaming, in esclusiva su Yahoo. Gli attori e il regista verranno intervistati sul red carpet.



Il sogno, accarezzato da molti registi, di fare un film da uno dei musical di più grande successo di sempre, visto da 60 milioni di persone in 42 Paesi e in 21 lingue diverse, diventa quindi realtà.



Il cast è stellare: Jackman è Jean Valjean, l'ex criminale in cerca di redenzione che sotto falso nome, diventa un fortunato imprenditore e sindaco di una città della provincia francese ma inseguito dall'ispettore Javert (Russell Crowe) che di quella cattura fa uno scopo di vita, è costretto a fuggire nuovamente, portando con sé la piccola orfana Cosette (Seyfried), che alleva come una figlia. La Catwoman Hathaway è Fantine, la giovane ragazza madre che finirà morta di stenti.