Martin: "Posso fare di nuovo coming out?"

foto Ap/Lapresse Correlati IN VERSIONE "SIRENETTO" 10:22 - Ha concluso la sua esperienza nel musical "Evita" con successo, a breve sarà tra i giudici di "The Voice Australia" ed è padre felice di due gemelli. "A volte mi chiedo 'posso fare coming out di nuovo' - ha raccontato il cantante - perché non avevo idea di quello che sarebbe successo dopo e perché avevo bisogno di sentirmi libero e felice. E' stato molto bello".

Poi l'artista ha detto la sua sul problema dell'Aids dopo che il primo dicembre si è celebrato il World Aids Day, la giornata mondiale di sensibilizzazione per la lotta contro questa terribile malattia.



"Penso sia molto triste quando la gente dice che questo è un problema dei gay - ha spiegato Ricky - perché non riguarda solo la comunità omosessuale ma anche gli etero, uomini e donne e purtroppo anche i bambini. Ma anche essere uscito allo scoperto aiuta questa causa. Molti attivisti mi hanno spesso invitato a parlare di questi temi dopo aver fatto coming out perché la gente mi ascolta".