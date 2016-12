Dopo 8 anni Shania Twain torna a ruggire

12:23 - Dopo 8 anni di silenzio Shania Twain è tornata. La cantante country-pop canadese, famosa soprattutto per i successi "That don't impress me much" e "Man! I feel like a woman", ha infatti rilanciato la sua carriera con un primo live a Las Vegas. All'interno della prestigiosa arena del Cesar Palace, la Twian ha sbalordito i suoi fan con uno show in grande stile di un'ora e mezza, con tanto di violinisti danzanti, moto volanti e cavalli.

Abito attillato nude-look e stivali al ginocchio, per Shania Twian il tempo sembra non essere passato affatto. La cantante (47 anni) è apparsa infatti in gran forma, tornando alla ribalta con un show in grande stile.



Dal prestigioso Colosseum del Caesar Palace di Las Vegas, la Twain ha inaugurato la prima data di "Shania: still the one", spettacolo che resterà in cartellone a Las Vegas per tutta la stagione. Sul palco la cantante ha messo in scena tutti i suoi successi, con un impianto scenico da far invidia ad Hollywood: violinisti danzanti, moto volanti e persino alcuni cavalli.



"Questo è stato il mio sogno per otto anni. Sono rimasta piacevolmente colpita da me stessa, è una grande sfida - ha confessato al "Las Vegas Sun" - Per me questo show è molto divertente. Non sono così stanca come pensavo, mi sento in ottima forma, felice e soddisfatta di me stessa".



Dopo il successo a livello planetario, arrivato a cavallo tra gli anni '90 e i primi anni del Duemila, la cantante aveva abbandonato la musica a seguito di un esaurimento nervoso e della nascita del primo figlio.