Il Premio Tenco più ricco da Sanremo a Novara

foto Maurizio Camagna 15:10 - Dopo tanti anni le Targhe Tenco 2012 non verranno consegnate a Sanremo ma al Teatro Coccia di Novara. Durante la serata finale dell'8 dicembre saranno premiati Afterhours, Avitabile, Baccini, Colapesce e Zibba & Almalibre. Il direttore artistico del Club Tenco Enrico De Angelis ha ammesso che il "trasloco" è anche dipeso dai problemi di sovvenzioni del Comune di Sanremo e rilancia su Novara tre giornate di concerti ed eventi dal 6 all'8 dicembre. - Dopo tanti anni lenon verranno consegnate a Sanremo ma al Teatro Coccia di Novara. Durante la serata finale dell'8 dicembre saranno premiati. Il direttore artistico del Club Tencoha ammesso che il "trasloco" è anche dipeso dai problemi di sovvenzioni del Comune di Sanremo e rilancia su Novara tre giornate di concerti ed eventi dal 6 all'8 dicembre.

"Per la prima volta ci veniva offerta la possibilità di fare il Tenco con finanziamenti - spiega De Angelis nella conferenza stampa di presentazione dell'evento -. Ci saranno tre giorni non solo di concerto ma anche di eventi e proiezioni. L'idea è quella di 'invadere' la città con la musica d'autore. Tra gli eventi in programma: un incontro su Pierangelo Bertoli a 10 anni dalla scomparsa. Il reading-concerto “Bocche di rosa. Dieci voci femminili interpretano ‘Spoon River’, da Edgar Lee Masters a Fernanda Pivano a Fabrizio De André. E ancora incontri con Dario Vergassola, David Riondino, Milo Manara".



Zibba ha commentato con una certa emozione per aver vinto il premio ex aequo con gli Afterhours per l'album dell'anno con “Come Il Suono Dei Passi Sulla Neve”. "Stimo da sempre la band e condividere questo premio è un onore - dice il cantante -. Ricordo quando ho incontrato qualche tempo fa, al Mei di Faenza, Manuel Agnelli (leader degli Afterhours, ndr) e gli chiesi di scrivermi una parola su un foglio di carta e lui scrisse 'Una parola' poi feci lo stesso con Niccolò Fabi e scrisse 'illumina'. Così è nata una delle mie canzoni 'Una parola, illumina'".



Sul palco del Teatro Coccia di Novara sabato 8 dicembre dalle 21 saliranno tutti i vincitori della Targa Tenco per esibirsi ma anche Samuele Bersani e Lella Costa che presenterà un monologo tutto musicale. A condurre la serata è Antonio Silva con l'aiuto di Massimo Cirri e Marina Senesi.



Queste le sezioni e i vincitori delle Targhe Tenco 2012: “Album dell'anno” - ex aequo Afterhours con “Padania” e Zibba & Almalibre con “Come Il Suono Dei Passi Sulla Neve”; “Album in dialetto” - Enzo Avitabile con “Black Tarantella”; “Opere prime” - Colapesce con “Un Meraviglioso Declino”; “Interpreti” - Francesco Baccini con “Baccini canta Tenco”.

Andrea Conti