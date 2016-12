Sharon Stone seduce senza reggiseno

11:19

- Nella nuova pellicola, "", veste i panni di una dottoressa che assume un gigolò. E a giudicare dalle foto che arrivano dal set del filmha tutta l'aria di volerlo sedurre. Prima è stata fotografata - nel quartiere SoHo di New York - con una pelliccia e le gambe in bella vista, adesso. Sul set come nella vita, la voglia di stupire non le manca.