Malika, la diva del pop che strega Milano

LA SCALETTA 14:09 - Prima accogliente, come fosse un'amica e poi diva raffinata davanti allo specchio mentre si trucca in un'atmosfera da club. Sono passati due anni dall'ultimo live al Teatro degli Arcimboldi di Milano e Malika è maturata musicalmente e artisticamente, regalando una performance senza sbavature da "Come foglie" che apre il live a "La prima cosa bella". Applausi. Si replica stasera al Blue Note di Milano per fan e amici, i giornalisti sono banditi. - Prima accogliente, come fosse un'amica e poi diva raffinata davanti allo specchio mentre si trucca in un'atmosfera da club. Sono passati due anni dall'ultimo live al Teatro degli Arcimboldi di Milano eè maturata musicalmente e artisticamente, regalando una performance senza sbavature da "" che apre il live a "". Applausi. Si replica stasera al Blue Note di Milano per fan e amici, i giornalisti sono banditi.

Malika è accompagnata sul palco da ottimi musicisti: Leif Searcy alla batteria; Marco Mariniello al basso; Stefano Brandoni alla chitarra; Carlo Gaudiello al pianoforte; Giulia Monti al violoncello; Daniele Parziani al violino. A loro si aggiungono tre fiati e una viola.



La cantante ha portato "Ricreazione Tour" in giro per l'Italia dal 5 novembre, dove ha debuttato a Verona. Perfetta la messa in scena della prima parte del concerto che si illumina poco a poco fino a mostrare un salotto con luci soffuse e divani. Si inizia con "Come foglie" da brividi solo voce e piano fino all'esplosione di archi con "Occasionale". Ottima la scenta della cover dei The Doobie Brothers "Long Train Running".



Poi il sipario si alza di nuovo e Malika è seduta su una sedia mentre canta "Grovigli", davanti a uno specchio illuminato mentre si trucca, addosso ha solo una raffinata vestaglia nera. Con un lungo abito nero con diversi strati di veli, Malika snocciola tutti gli altri brani come l'intensa "Medusa", "Feeling Better" e "Ricomincio da qui". Bis con "Sospesa" e il momento "karaoke" de "La prima cosa bella".



Malika è al massimo della forma e potenzialità, pronta già per tornare sul palco di Sanremo. Ma se sarà nel cast si saprà solo tra qualche giorno.

Andrea Conti