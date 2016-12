Playboy, Hefner sposa l'ex fidanzata Crystal

foto Getty Correlati CONIGLIETTA SEXY

Il papà di "Playboy" Hugh Hefner sposerà sua ex Crystal Harris. L'86enne pronuncerà il fatidico sì la vigilia di Capodanno e sull'altare con lui ci sarà la stessa donna che nel giugno del 2011 aveva fatto dietrofront e annullato le nozze a cinque giorni dal matrimonio. L'ex coniglietta, 26 anni, secondo il tabloid TMZ, questa volta non ha intenzione di scappare.

"Il fatto che sia tornato con la mia ex non deve essere una sorpresa, dato che sono sempre rimasto vicino alle mie ex fidanzate. Crystal era tristissima e lo aveva detto" aveva spiegato Hefner ai suoi 1,2 milioni di follower quest'estate.



La bionda Harris, che è tornata insieme a Hefner lo scorso giugno, ha detto di essere finalmente pronta a sposarsi. "Caro passato, grazie per tutte le tue lezioni. Caro futuro, sono pronta" ha scritto su Twitter la modella, ed ha anche cambiato il suo username su Instagram, che attualmente è Crystal Hefner.



Questa volta, la coppia non ha previsto una cerimonia pomposa con 300 invitati, ma un matrimonio più intimo, celebrato con parenti ed amici stretti.