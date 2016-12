Eliza Doolittle, splendida lolita su Twitter

foto Twitter Correlati SCATTI INTIMI E PRIVATI

ENERGIA DAL REGNO UNITO 12:02 - Siparietto sexy per l'artista britannica Eliza Doolittle che su Twitter ha pubblicato alcuni scatti hot. Body nero aderente, calzette di spugna e spallina che cade maliziosa; la cantante di "Pack Up" sorseggia una tazza di caffè come una vera lolita. La Doolitle fa entrare - almeno virtualmente - i suoi fan nella sua villetta di Primrose (quartiere VIP a nord di Londra), facendoli sognare con un look casalingo ma decisamente sensuale.

Eliza Doolittle, famosa in Italia soprattutto per il tormentone estivo "Pack Up", è una vera star nel Regno Unito e, nonostante la carriera discografica in ascesa, ha trovato il tempo di dedicarsi agli altri.



Eliza recentemente è stata elettra madrina dell'Unicef, facendo da testimonial per una linea di bijoux a basso costo creati dal brand inglese "Claire's". Parte degli incassi sono stati devoluti in beneficenza, in favore dei bambini meno fortunati.