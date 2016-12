Lady Gaga: "Vi stupirò con il nuovo album"

foto Twitter Correlati SEXY E GOLOSA

Non ha ancora concluso il tour mondiale che già annuncia l'arrivo del nuovo album "Artpop", che uscirà nel 2013. Lady Gaga cinguetta su Twitter e anticipa che sono "già pronte 50 canzoni da selezionare". La stravagante cantante alimenta la curiosità aggiungendo che ci saranno alcune special guest star senza però svelare i nomi. Quanto alla copertina, i fan - vista la collaborazione con Terry Richardson - attendono una foto shock. L'ennesima.

Si è appena guadagnata lo scettro di "regina dell'eccentricità", tra abiti stravaganti come quello fatto di carne cruda o il cappello a forma di telefono. E nei giorni scorsi ha la cantante 26enne ha condiviso su Twitter alcune foto del suo recente safari in Africa: "A tre metri da 13 leoni, 2 cuccioli. Sono stata circa 30 minuti con loro ed ho fatto un pisolino".



Ma la grande novità, anticipata sempre sul social network, riguarda il nuovo album. Che sarà pubblicato anche che come App interattiva, con tanto di contenuti extra tra video, giochi, chat e aggiornamenti sulla moda.



Ancora segreta però la tracklist: sicuramente faranno parte dell'album "Princess Die" e "Artpop", ovvero i due brani già presentati. Mentre incerta è la presenza di "Cake", lanciata con il video-shock diretto da Richardson in cui Miss Germanotta appare con un completino intimo sdraiata su una torta. Ma, conoscendo l'artista, è solo un assaggio.