Mina: "Stavolta mi sono divertita"

foto Ufficio stampa 17:51 - Sono rare le dichiarazioni della signora della musica italiana, ma Mina rompe il silenzio per parlare del suo ultimo album, " - Sono rare le dichiarazioni della signora della musica italiana, marompe il silenzio per parlare del suo ultimo album, " 12 (american song book) ", perché crede molto nel progetto che l'ha "divertita". "Questa volta mi sono proprio abbandonata completamente - racconta - Mi sono messa in sala e ho liberato la mente, l'anima, il cuore ignorando l'armatura stretta che ti obbliga a dover usare i tuoi strumenti naturali in modo commerciale".

Ha impiegato solo tre giorni per realizzare l'album che esce il 4 dicembre: Mina ha cantato in studio, dal vivo, 12 brani reinterpretati alla sua maniera, spaziando fra gli anni Trenta e gli anni Settanta, da Presley a Porter, da Kurt Weill a James Taylor, accompagnata dal trio jazz composto da Danilo Rea, Massimo Moriconi e Alfredo Golino.



"Non avevo dischi italiani - spiega la signora Mazzini -. Se si esclude 'Non illuderti' di Marino Barreto, che poi era cubano. Solo Americani. E fino alla rivoluzione Elvis, che ha 'sparecchiato', esclusivamente Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn, Nat King Cole e anche i minori di quel periodo. Niente di francese. Niente di inglese. Niente di niente. Un pochino di flamenco che gli amici non sopportavano e che mi ha preso da subito e ancora adesso non so attraverso quale strada. Forse per ricordarmi che sono mediterranea, tutto sommato".



Per Mina, "la memoria è un motore potente" e per quanto riguarda la musica è "lunga, corretta, affidabile, onesta". Racconta che quei pezzi le sono "rimasti nel sangue, perfettamente intatti. Non sono mai impalliditi, non mi hanno mai lasciato. E non ho mai cambiato opinione sul loro everlasting incanto. E non sono per niente evocativi. E' strano - osserva - , ma non li collego ad alcuna sensazione bella o brutta che sia. Me li godo e basta. Ogni tanto, ogni mai, mi permetto di avvicinarli".



Pezzi come "September Song" di Kurt Weill, "I've Got You Under My Skin" di Cole Porter, "Love Me Tender" di Presley, "Over The Rainbow" e "Just A Gigolo". Cantando questi classici "con circospezione, con cautela. Non dimenticando che sono stati nella gola dei più grandi maestri del passato dai quali ho imparato tutto". E conclude: "Detesto quelli che, intervistati alla fine di un lavoro dicono 'Ah, come mi sono divertito'. Questa volta anch'io devo dirlo. Mi sono proprio divertita. Eh, sì".