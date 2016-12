Il regalo di Natale dei Finley

I Finley festeggiano i dieci anni di carriera con "Sempre solo noi", in vendita in tiratura limitata. In tutto sette brani inediti nello special pack "1985 Limited Edition" (distribuito da Artist First) insieme alla riedizione di "Fuoco e Fiamme". All'interno dello special pack sarà contenuto anche il Gruppo Randa Manifesto, un poster-mosaico realizzato con le foto inviate dai fan della band.