Le chiavi di Verona ad Adriano Celentano

foto Olycom Correlati CERIMONIA DI CONSEGNA 15:17 - Adriano Celentano è stato protagonista il 30 novembre al Teatro Ristori di Verona della cerimonia di consegna delle chiavi della città. Un riconoscimento deciso dal sindaco Flavio Tosi in segno di gratitudine dopo il successo dei due concerti all'Arena di Verona, lo scorso ottobre, nei quali l'artista è tornato ad esibirsi dal vivo dopo 18 anni. "Se farò altri concerti li farò solo e sicuramente all'Arena di Verona", ha detto Celentano.

E poi ha concluso: "Cantare in Arena è come tenere un concerto in tanti stadi messi assieme. Però l'emozione è unica. Sono molto contento di ricevere le chiavi della città, così entro nelle case di tutti i veronesi".



Una platea gremita ha accolto Celentano che si è accomodato su una poltrona a metà sala, poi è iniziata la proiezione in anteprima di "Adriano Live" il dvd realizzato durante le due serate che uscirà con un doppio cd il 4 dicembre.