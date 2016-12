Il concerto del weekend? L'evento dell'anno!

foto Ufficio stampa 11:33 - Sold-out da tempo, dopo aver infiammato il Circolo degli artisti di Roma, l'attesissima esibizione degli inglesi Alt-J ha mandato in solluchero anche l'esigente platea hipster ai Magazzini Generali di Milano. Per un'oretta scarsa, giusto il tempo di eseguire ed esaurire tutte le tracce del primo album "An Awesome Wave", fresco di Mercury Prize, i quattro ragazzi di Leeds se ne sono stati a raccogliere l'entusiasmo con una timida compostezza che più british non si può. - Sold-out da tempo, dopo aver infiammato il Circolo degli artisti di Roma, l'attesissima esibizione degli inglesi Alt-J ha mandato in solluchero anche l'esigente platea hipster ai Magazzini Generali di Milano. Per un'oretta scarsa, giusto il tempo di eseguire ed esaurire tutte le tracce del primo album "An Awesome Wave", fresco di Mercury Prize, i quattro ragazzi di Leeds se ne sono stati a raccogliere l'entusiasmo con una timida compostezza che più british non si può.

L'affabulatore della serata è il tastierista Gus Unger-Hamilton che, tra un pezzo e l'altro, ringrazia, spiega, introduce. Il cantante e chitarrista Joe Newman con una magliettina arrotolata su bei bicipiti in carne ha quella voce pulita e aggraziata che ha fatto la fortuna del disco. Insieme agli arrangiamenti, certo. E al nome della band assurto ormai quasi a mito: "Alt-j" uguale delta, ovvero se sulla tastiera del Mac premi in successione questi due tasti ottieni, appunto, la lettera dell'alfabeto greco "delta" (simile a un triangolo) che in matematica simboleggia il cambiamento.



In effetti la strada musicale intrapresa da questi ex compagni di università è un viaggio attraverso sentieri inesplorati. Attaccano con "Intro" e "Interlude", i brani che aprono l'album, giusto per scaldare il pubblico che già dalle prime note dichiara devozione assoluta al loro sound, un intreccio perfetto di voci su ritmiche ossessive e quasi ipnotiche che restano sempre perfettamente in equilibrio. E' la volta di "Tassellate", il gioiello del disco in cui la freschezza immediata del ritornello nasconde un lavoro maniacale sugli arrangiamenti. Nella successiva "Something good" esplode la bravura del batterista Thom Green, ma è il tastierista narratore Gus la mente della band: col synth elettronico dà il cambio di marcia ai pezzi come in "Dissolve me" e "Flitzpleasure".



Cantano tutti a memoria "Slow dre" e la radiofonica "Matilda". Saranno davvero così bravi gli Alt-J? La risposta non si lascia attendere. Tocca a "Breezeblocks" il pezzo che meglio li rappresenta. Il pubblico ormai è in delirio, eppure il brano non si sposta dalla versione registrata in studio. Nell'esecuzione non c'è uno sporco, un imprevisto, nulla d'improvvisato tanto che il gruppo appare ormai distante, concentrato com'è nella ricerca della perfezione.



Tocca ai bis. Che, guarda caso, sono proprio due: "Hand-made" e "Taro". Ci aspettavamo almeno una cover. E invece nulla. I ragazzi di Leeds salutano e ringraziano. La prova del secondo album è lì al varco che li aspetta.



Ecco la scaletta della serata:

INTRO

INTERLUDE I

TESSELLATE

SOMETHING GOOD

DISSOLVE ME

FITZPLEASURE

SLOW DRE

MATILDA

INTERLUDE II

BLOODFOOD

MS

BREEZEBLOCKS

----------------

HAND MADE

TARO



Rita Ferrari