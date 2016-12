Taylor Swift: "Mi diverto con i ragazzacci"

foto LaPresse Correlati AL MARE IN VERSIONE 50'S 11:32 - La cantante country Taylor Swift non ha nessuna intenzione di sposarsi, per ora pensa solo a divertirsi. La star ha infatti ammesso di non poter fare a meno di uscire con uomini pericolosi. "Sono romantica ma questo non significa che voglia perdere l'occasione di essere giovane e divertirmi nei miei vent'anni - dichiarato - Penso che il sogno di ogni ragazza sia quello di trovare il cattivo ragazzo al momento giusto". - La cantante countrynon ha nessuna intenzione di sposarsi, per ora. La star ha infatti ammesso di non poter fare a meno di. "Sono romantica ma questo non significa che voglia perderenei miei vent'anni - dichiarato - Penso cheal momento giusto".

La cantante, che di recente ha ricevuto il suo quinto American Music Awards come miglior artista country, ha confessato di adorare i "bad boys". "Penso - ha ammesso Taylor - che il sogno di ogni ragazza sia quello di trovare il cattivo ragazzo al momento giusto".



Nonostante i suoi numerosi pretendenti a Hollywood, la star non è sicura di essersi mai innamorata e spera che l'uomo con cui accadrà sarà il suo futuro marito. "Tendo a pensare che tutto sia amore. Poi mi guardo indietro e rivaluto tutto - ha spiegato - So a quante persone ho detto 'ti amo'. Probabilmente potrei contarle, ma non le sento come importanti".



Insomma la Swift non si sente ancora pronta per una relazione impegnativa, ma se l'uomo giusto busserà alla sua porta si lascerà guidare dal destino. "Una parte di me dice che se la storia non dura non è amore - ha concluso - Se finirò per sposarmi e avere figli, in quel momento saprò che è vero amore: perché è durato".