Frères Chaos, l'inedito dopo le polemiche

I Frères Chaos, archiviate le polemiche dopo l'eliminazione a "X Factor" contro Simona Ventura e Paola Folli, lanciano in radio il singolo inedito "Coltiva l'inverno", firmato da Fabio e Manuela Rinaldi. Il brano non è quello di Marco Guazzone che il duo avrebbe dovuto presentare se fosse arrivato in semifinale. C'è anche Daniele che lancia "Un giorno in più", scritto da Gavin DeGraw e riadattato in italiano da Matteo Vallicelli e Mario Cianchi.

Anticonformisti, bohemien e dall’anima ribelle, i due fratelli sono uniti dalla comune passione per l’arte e per la musica. Da questa sintonia artistica è nato “Coltiva l’inverno”, brano electro-pop scritto dagli stessi Frères Chaos e prodotto da Roberto Vernetti.



“Un giorno in più” invece è l'inedito presentato in trasmissione da Daniele Coletta, che è stato eliminato alle semifinali. Il cantante dopo il diploma di tecnico del turismo, ha rinunciato all’università per dedicarsi completamente al canto. Ha fatto il il commesso per qualche tempo e, dopo aver messo da parte i risparmi, è partito per Los Angeles, dove ha frequentato un’accademia aggiudicandosi una borsa di studio di 2 mesi. Pur definendosi un rockettaro, ama anche altri generi musicali come il pop e l’r&b. Il suo mito musicale è Freddy Mercury e a livello vocale apprezza molto Seal.