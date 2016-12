Da bambina sorridente a popstar supersexy

foto Afp Correlati COMPLEANNO "BESTIALE"

10:10 - Il matrimonio con Liam Hemsworth è alle porte, ma prima di concentrarsi sui progetti di vita futuri Miley Cyrus fa un salto nel passato. La cantante ha infatti condiviso su Twitter uno scatto di lei da bambina dove appare con i capelli lunghi e neri, mentre ride divertita. Una fotografia tenera e innocente, che mostra la popstar quand'era ancora una bambina, lontana anni luce da look supersexy e party selvaggi.

Una bella trasformazione per Miley! Nell'immagine appare infatti "al naturale", con una lunga chioma corvina, prima del restyling punk e della svolta super-sexy. Un cambiamento che non è sfuggito neanche ai suoi fan, che hanno invaso il suo profilo Twitter con commenti entusiasti: "Eri dolce, carina e deliziosa. Adesso sei sexy, hot, ribelle e selvaggia".



Un tuffo nel passato per la Cyrus, che ha da poco festeggiato i suoi 20 anni. Per il suo compleanno cantante-attrice, oltre a condividere con su Twitter una foto del grande giorno, ha deciso di non chiedere regali materiali. Ha infatti invitato tutti i suoi amici a fare donazioni all'associazione benefica "Starkey Hearing Foundation and Saving SPOT", un ente che tutela, cura e aiuta gli animali in difficoltà. La cantante - che ha già molti cani - è stata la prima a dare il buon esempio, adottando un maialino salvato dall'organizzazione.