Emma chiude il tour con 160mila presenze

Si è concluso sabato primo dicembre a Genova il Sarò libera Tour di Emma con oltre 160mila biglietti venduti e registrando sold out in ogni tappa. Partito il 10 luglio da Cattolica, Emma con il suo tour ha girato da Nord a Sud, passando anche per l'Alcatraz di Milano, il Palaolimpico di Torino e Roma con due tappe al Foro Italico e al Gran Teatro, regalando le sue hit da "Calore" a "Cercavo Amore", passando per "Davvero" e "Con le nuvole".

Non si è mai fermata un momento Emma dalla vittoria del Festival di Sanremo con il brano "Non è l’inferno" mentre l’album “Sarò libera” staziona da oltre sessanta settimane in vetta alle classifiche. Adesso per la cantante arriva un periodo di riposo e poi di nuovo la musica per pensare ai nuovi brani del prossimo disco.