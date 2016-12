Panariello show tra amore, politica e Internet

foto Ufficio stampa Correlati BACKSTAGE ESCLUSIVO A TGCOM24 09:36 - Da Internet al linguaggio della strada per capire meglio gli umori (pessimi) degli italiani in questo momento storico ma strappando un sorriso. Giorgio Panariello si reinventa e fa centro con "Inmezz@voi" che ha debuttato il 30 novembre a Firenze. Pochi e mirati personaggi (Pulcino Pio, l'esodato e il protagonista di "50 sfumature di grigio") e poi amore e politica. Sorpresa con Giuliano dei Negramaro che canta "Piazza Grande" di Dalla. - Da Internet al linguaggio della strada per capire meglio gli umori (pessimi) degli italiani in questo momento storico ma strappando un sorriso.si reinventa e fa centro con "" che ha debuttato il 30 novembre a Firenze. Pochi e mirati personaggi (Pulcino Pio, l'esodato e il protagonista di "50 sfumature di grigio") e poi amore e politica. Sorpresa conche canta "" di

Scenografia essenziale con due platee di pubblico a lato, per rendere il concetto del titolo dello show, e poi una carrellata di video nel finale in cui appaiono tutti i personaggi storici di Panariello: dal bagnino allo straordinario Renato Zero. Una sorta di ringraziamento finale a quelli che hanno contribuito al successo dell'attore e showman. "Non rinnego nulla - spiega Giorgio a Tgcom24 a caldo dopo lo spettacolo in camerino - ma ormai ho un'età e le mie riflessioni mi hanno portato a decidere di mostrarmi per quello che sono realmente".



L'inizio dello spettacolo è tutto dedicato alla politica e ai temi sociali. Così in camicia bianca e cravatta blu proprio come Matteo Renzi, che l'attore ha appoggiato nella sua battaglia per le primarie del PD, snocciola sprechi e vizi degli italiani. "Ho letto solo cose note e meno note - spiega Panariello -. Ci sono enti pubblici fantasma e con finalità assurde. La gente è stanca e stufa, molto di più di quanto possiamo immaginare. Io non faccio il vip, mi sposto col taxi e vado in strada in ogni città d'Italia tra le persone che mi fermano e raccontano le loro storie. Alcune sono veramente terribili come quei ragazzi senza lavoro che mi hanno spedito le mail, quando sul sito avevo chiesto di scegliere la locandina e i personaggi dello spettacolo".



Poi lo show si snoda su altri temi come l'assurdità della chirurgia estetica anche per gli uomini (passa sul megaschermo la fotografia dello stilista Renato Balestra), la diffusione dei social network ("i fidanzati non si parlano più ma twittano" oppure "le famiglie per parlare coi propri figli gli chiedono l'amicizia su Facebook") e l'amore con la carrellata di immagini con dediche assurde che spesso compaiono sui muri delle nostre città ("Adio pupa tioamato").



Non poteva mancare l'analisi del fenomeno musicale del Pulcino Pio e Giorgio lo interpreta in carne ed ossa, vestito di piume gialle e ringraziando tutti i fan per il successo: "Anche mio padre, Padre Pio". Per "50 sfumature di grigio" compare il personaggio Christian Grey che tenta di sedurre una donna tra il pubblico e infine la conclusione amara e malinconica con l'esodato, introdotto da una splendida versione piano e voce di di "Piazza Grande" di Lucio Dalla firmata da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. "Amo la voce di Giuliano e quando gli ho descritto il momento dello spettacolo con l'esodato - rivela Giorgio - era strafelice di poter cantare questo brano".



Insomma Panariello ha deciso di rinnovarsi e cambiare rotta "nell'età di mezzo" per proporsi a nudo come non ha mai fatto. Il risultato è stata la spiazzante e ottima capacità di strappare un sorriso toccando temi forti, laceranti, di un Paese come l'Italia stanco ma con la voglia di divertirsi per risollevare l'umore. Proprio come tutti quegli spettatori del Mandela Forum di Firenze che per tre date - dal 30 novembre al due dicembre - hanno accolto Giorgio tra le ovazioni. Questo show sbarcherà anche in tv? "Non amo molto la dimensione televisiva perché non ho un contatto diretto col pubblico. Ma la tv mi aiuta nel poter realizzare questi spettacoli a teatro, quindi sì ci ritornerò ma con meno personaggi e varietà".



Il tour di "Inmezz@voi" prosegue nei teatri e palazzetti fino a marzo 2013. Tra le tappe: 4 e 5 dicembre a Roma al Gran Teatro; 7 dicembre a Bologna al Pala Dozza, 8 dicembre a Padova al Gran Teatro Geox; 21 e 22 gennaio a Milano al Teatro Degli Arcimboldi; 28 gennaio a Napoli al Teatro Augusteo; 31 gennaio a Palermo al Teatro Politeama e il primo febbraio a Catania al Teatro Metropolitan.

