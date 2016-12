foto Da video

00:52

- C'è qualcuno a cui bambini e genitori di almeno quattro generazioni devono rendere omaggio e per il quale spendere almeno una lacrima. Mel Shaw, aveva 97 anni, e ha riempito la nostra infanzia di una fauna speciale, quella di Bambi e del Re Leone ad esempio, oppure di invenzioni e illusioni come quelle descritte in "Fantasia". Il disegnatore è scomparso per un infarto nel Woodland Care Center in California.