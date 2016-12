Kasia Smutniak: "Ragiono come gli uomini"

foto L'Officiel Correlati ACQUA E SAPONE 10:43 - Dopo aver affascinato gli italiani con l'aria da ragazza della porta accanto, ora Kasia Smutniak è partita alla conquista di Parigi. L'attrice di origine polacca ha infatti posato sensuale per la cover del magazine "L'Officiel", svelandosi a tutto tondo. Dalla passione per gli aeroplani (ha il brevetto di pilota) alla sua indole da maschiaccio: "Ragiono come un uomo. Gli uomini sono così semplici, vanno dritti al punto!" - Dopo aver affascinato gli italiani con l'aria da ragazza della porta accanto, oraè partita. L'attrice di origine polacca ha infatti posato sensuale per la cover del magazine "", svelandosi a tutto tondo. Dalla passione per gli aeroplani (ha il brevetto di pilota) alla sua: "sono così semplici,

Fin da piccola Kasia, cresciuta in una famiglia di militari, è stata abituata a lavorare sodo per ottenere quello che desiderava. Dote che, crescendo, l'ha trasformata in una donna caparbia, dall'indole irrequieta.



"Adoro essere impegnata in una qualsiasi attività, anche la più insignificante, finché non divento la migliore in quel campo - svela - Quello che mi entusiasma veramente è l'apprendimento, non la competenza di per sé. L'idea che ci sia sempre qualcosa da imparare, è questo il mio motore".



Da bambina Kasia era un vero maschiaccio e anche adesso che è diventata grande incontra qualche difficoltà a rapportarsi con le altre donne. "Ho più difficoltà a comunicare con le donne - confessa - Gli uomini sono talmente più semplici: vanno dritti al punto! Le donne, al contrario, non pensano ad arrivare al punto ma ai mezzi per fartelo capire".