Venuti in tour pensando a Sanremo e ai Maya

foto Alessandro Castagna Correlati SCATTI IN ESCLUSIVA 09:50 - Mario Venuti terrà due concerti speciali: giovedì 6 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma e venerdì 7 dicembre al Teatro Franco Parenti di Milano. Sono le prime due tappe invernali de "L'Ultimo Romantico Tour". Il cantautore rivela a Tgcom24 che ha scritto un brano a Sanremo con Bianconi dei Baustelle e le tre cose che farebbe prima della fine del mondo. Ad esempio, fare l'amore... terrà due concerti speciali: giovedì 6 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma e venerdì 7 dicembre al Teatro Franco Parenti di Milano. Sono le prime due tappe invernali de "". Il cantautoreche ha scritto un brano a Sanremo con Bianconi dei Baustelle e le tre cose che farebbe prima della fine del mondo. Ad esempio, fare l'amore...

Quali sorprese riserverai per i concerti-evento a Roma e Milano?

Posso solo svelare una curiosità. In scaletta ci sarà a "Un Cuore Giovane" presente anche nel film "E La Chiamano Estate" di Paolo Franchi con Isabella Ferrari, in questi giorni al cinema.



Il nuovo singolo è "Trasformazioni" in cui dici "dobbiamo fare quel che dobbiamo, anche se domani finisse tutto". Quali sono le prime tre cose che faresti, se domani finisse tutto?

In dolce compagnia, apparecchierei una cena succulenta, un buon vino e aspetterei la fine abbandonandomi all'amore, mentre suona "L'Eroica" di Beethoven! Ma state tranquilli, la fine del mondo non verrà in un solo giorno. Il pianeta lo stiamo uccidendo noi, giorno dopo giorno, con le nostre scelte ambientali irresponsabili!



Pensi di tornare al Festival di Sanremo?

Ho scritto una canzone con Francesco Bianconi dei Baustelle che spero piaccia a Fabio Fazio.



C'è qualche altra collaborazione musicale nel tuo futuro?

Penso che caverei qualcosa di buono collaborando con chicchessia. Con la maturità non mi pongo più limiti. Però sarebbe anche bello tornare ai vecchi lidi: tornare a cantare e scrivere con Carmen Consoli con la maturità di oggi sarebbe bello anche per il pubblico che amava vederci insieme!



INFORMAZIONI: Roma - 6 dicembre (ore 21) - AUDITORUM PARCO DELLA MUSICA - Sala Petrassi (Viale Pietro de Coubertin) - 22 euro Milano - 7 dicembre (ore 21) - TEATRO FRANCO PARENTI (Via Pier Lombardo, 14) - 22 euro

Andrea Conti