Spopola la boyband che canta nel Wc

I QUATTRO RAGAZZI 08:30 - Sono quattro, bellissimi, e cantano un motivo diventato una hit mentre si spogliano e tutto dentro un wc. Certo la location è solo virtuale, ma è lì che debutta la Balls Dream Band, i quattro aitanti ragazzi Mads, Landry, Rodrigo e Jivago (modello brasiliano che ha partecipato anche all'Isola dei Famosi) che cantano e ballano. Ed è subito boom in Rete con quasi due milioni di visualizzazioni.

La boyband cool, nel filmato realizzato per un noto prodotto per wc, è collocata in un contesto atipico. I quattro sono racchiusi in quattro palline, su uno sfondo piastrellato bianco. A togliere ogni dubbio c'è anche la classica "catenella" a cui fa riferimento anche il titolo della canzone ripetuto a ogni ritornello "Please baby flush-it".



La catenella serve anche a interagire con i quattro: nel corso del brano sarà richiesto spesso allo spettatore di tirarla per vedere come continua il filmato. E ogni volta i quattro vengono investiti da un scrosciante "flush": una cascata d'acqua che ha l'effetto di togliere loro un indumento fino a farli rimanere in mutande.