Senza veli: le scene top del 2012

KRISTEN, SOTTO I PIZZI NIENTE 15:27 - Si avvicina la fine dell'anno e puntuale arriva la classifica dei migliori nudi ammirati nel 2012 stilata da "Mr. Skin", il sito specializzato nello scovare le attrici in desabillè. Nella top ten ci sono starlette di serie tv, ma anche pezzi da novanta al loro primo nudo, come Kristen Stewart, Olivia Munn e Helen Hunt.

La classifica è basata sulle scene più belle, senza distinzioni tra cinema a televisione, anche perché, soprattutto negli ultimi anni, la soglia di trasgressioni nelle serie tv si è decisamente alzata. Con alcune serie particolarmente ricche dal punto di viste delle bellezze senza veli. Ecco quindi almeno due protagoniste dell'ultima stagione di "Californication" (Camilla Luddington e Sarah Power) fare bella mostra di sé.



Ma i pezzi forti arrivano dal cinema, anche perché le scene coinvolgono attrici famose e, in qualche caso, alla loro prima volta in versione nature. Come Helen Hunt, decisa a spogliarsi alla soglia dei 50 anni in "The Sessions" o Kristen Stewart che, non appena smessi (è il caso di dirlo) i panni della Bella di "Twilight", si è prestata ad alcune sequenze decisamente calde in "On The Road".



Altro nudo inedito quello di Olivia Munn, ammirata in "Magic Mike". E poi Michelle Williams, ex compagna di Heath Ledger, a suo agio nel nudo integrale sfoggiato in "Take This Waltz". Da non sottovalutare la bellezza di Ali Cobrin, pronta a scatenare le fantasie del gruppo di (ormai ex) studenti di "American Pie - La reunion".



Ma "Mr. Skin" si porta già avanti e guarda al 2013, stilando la classifica delle attrici che si sperano faranno "il grande passo". I nomi più desiderati? La maggiorata Christina Hendricks, Miley Cyrus (che pare sulla buona strada...), Mila Kunis e Jennifer Love Hewitt. Appuntamento a tra un anno per vedere chi avrà rispettato le attese.