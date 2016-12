Rissa in un club: arrestata la Lohan

foto LaPresse Correlati LINDSAY TRA I POLIZIOTTI 18:11 - Nuovi guai giudiziari per Lindsay Lohan, arrestata all'alba a New York per aver aggredito una donna nel corso di una rissa scoppiata in un nightclub. Dopo un primo scambio verbale, l'attrice avrebbe colpito la donna con un pugno. Potrebbe partire così per lei l'ennesima incriminazione, proprio nei giorni in cui è stata denunciata per aver mentito a un poliziotto a Los Angeles. - Nuovi guai giudiziari per Lindsay Lohan, arrestata all'alba a New York per aver aggredito una donna nel corso di una rissa scoppiata in un nightclub. Dopo un primo scambio verbale, l'attrice avrebbe colpito la donna con un pugno. Potrebbe partire così per lei l'ennesima incriminazione, proprio nei giorni in cui è stata denunciata per aver mentito a un poliziotto a Los Angeles.

In questo caso Lindsay, coinvolta in un incidente d'auto, aveva detto alla polizia di essere il passeggero mentre in realtà era al volante.



Con il film su Liz e il ritorno alla recitazione sembrava essersi lasciata alle spalle il periodo più turbolento, ma Lindsay sembra non riuscire a dominare il suo lato selvaggio. Così eccola di nuovo nei guai. E questa volta potrebbero costarle davvero caro.