Jared Leto, magro da far paura...

foto Terry Richardson Correlati LE FOTO SHOCK IN VERSIONE "ANORESSICA"

I MILLE VOLTI DI JARED

GLI ATTORI TRASFIGURATI DA UN RUOLO 10:13 - Jared Leto ci ha abituati ai mille cambi di volto e di look, ma riesce ancora a stupire. Guardando le foto pubblicate da Terry Richardson sul suo blog, infatti, non si può che restare a bocca aperta vedendo il cantante dei 30 Seconds to Mars magrissimo ed emaciato, ai limiti dell'anoressia. Volto scavato e addome praticamente inesistente, si è messo ancora una volta in gioco, anima e corpo, per un ruolo cinematografico. - Jared Leto ci ha abituati ai mille cambi di volto e di look, ma riesce ancora a stupire. Guardando le foto pubblicate da Terry Richardson sul suo blog, infatti, non si può che restare a bocca aperta vedendo il cantante dei 30 Seconds to Mars magrissimo ed emaciato, ai limiti dell'anoressia. Volto scavato e addome praticamente inesistente, si è messo ancora una volta in gioco, anima e corpo, per un ruolo cinematografico.

Leto infatti interpreta un travestito malato di Hiv nel film "The Dallas Buyers Club". E per questo ha perso moltissimi chili, esattamente come non aveva esitato a ingrassare notevolmente all'epoca del film su Mark Chapman, l'assassino di John Lennon.



Leto conferma così la sua indole da camaleonte, capace di mutare non solo look ma anche fisico a seconda delle fasi del suo gruppo rock o dei ruoli che ricopre quando si cala nel mestiere di attore.