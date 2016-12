"Aperitivo in concerto" con Steven Bernstein

foto Ufficio stampa 09:19 - Aria di Natale nello spettacolo proposto dalla rassegna "Aperitivo in Concerto" il 2 dicembre. Sul palco del teatro Manzoni di Milano, alle 11, il celebre trombettista Steven Bernstein si esibirà con la Millenial Territory Orchestra per una scintillante e scatenata rilettura delle musiche di Sly & The Family Stone. Per il gruppo questa sarà l'unica data europea. - Aria di Natale nello spettacolo proposto dalla rassegna "Aperitivo in Concerto" il 2 dicembre. Sul palco del teatro Manzoni di Milano, alle 11, il celebre trombettista Steven Bernstein si esibirà con la Millenial Territory Orchestra per una scintillante e scatenata rilettura delle musiche di Sly & The Family Stone. Per il gruppo questa sarà l'unica data europea.

Il gruppo rock d'estrazione afroamericana negli anni Settanta diede un contributo fondamentale allo sviluppo della musica soul, funk e psichedelica (il critico Joel Selvin, non casualmente, ha scritto: ci sono due tipi di musica nera: la musica nera prima degli Sly Stone, e la musica nera dopo gli Sly Stone).



Bernstein conduce da anni, assieme a una formazione di funambolici virtuosi come la Millenial Territory Orchestra, una ricerca dagli esiti spettacolari sulle radici del jazz contemporaneo, con particolari riferimenti alla musica improvvisata degli anni Venti e Trenta (Bernstein, fra l'altro, è stato l'applaudito arrangiatore e curatore della colonna sonora di un film come Kansas City di Robert Altman).



A dare un contributo fondamentale alla riuscita dell'entusiasmante spettacolo che andrà in scena al Manzoni, ci sarà un'altra leggenda del jazz, del soul e del funk: il tastierista Bernie Worrell.



PER INFORMAZIONI

Teatro Manzoni

via Manzoni, 42 - Milano

tel. 02 7636901

fax 02 795674

info@teatromanzoni.it

www.teatromanzoni.it