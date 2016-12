Un Natale terribile per una compagnia di attori

foto Olycom Correlati UN CAST RICCO

Arriva nelle sale "Una famiglia perfetta" di Paolo Genovese si mescolano realtà e finzione. Leone (Castellitto) è un ricco e potente 50enne solo, assolda una compagnia di attori per fingere di essere la sua famiglia a Natale. Ma la festa più magica e tradizionale dell'anno si rivela un vero incubo per quelli che capitano a tiro delle stravaganze e del cinismo di Leone. Nel cast anche Carolina Crescentini, Claudia Gerini e Francesca Neri.

Gli interpreti scritturati da Leone per l'occasione sono il capocomico: Fortunato (Marco Giallini), sua moglie Carmen (Claudia Gerini), l'anziana ex diva Rosa (Ilaria Occhini), Sole (Carolina Crescentini), Luna (Eugenia Costantini) e Pietro (Eugenio Franceschini). Ogni persona in scena viene raccontata sotto un duplice aspetto. Da un lato ci sono gli uomini e le donne con la loro vita vera e le loro debolezze e frustrazioni, dall'altro i personaggi che ognuno di loro interpreta per il prepotente committente.



Il film doveva uscire inizialmente al cinema il 3 gennaio, ma è stato anticipato facendo un cambio con Gabriele Muccino ("Quello che so sull'amore") che arriverà negli Usa il 6 dicembre, ha spiegato l'amministratore delegato e vicepresidente di Medusa Film Giampaolo Letta: "Da noi Muccino sarà in sala il 10 gennaio, era meglio aspettare l'uscita americana".



"Nel film ci sono tutte le maschere del teatro della vita - fa notare il protagonista Castellitto. - Faccio un affettuoso cattivo, e il tema portante è la solitudine. Mi è piaciuto lo spunto: come sarebbe la vita senza il Natale? Il Natale è come una parentesi, un patetico tentativo di volersi bene e in cui si sente di meno la solitudine. Un po' come le Olimpiadi, ogni quattro anni facciamo tutti finta di volerci bene, non ci sono le guerre, le divisioni. Poi terminate, si ripiomba nella quotidianità".



Claudia Gerini, fa notare come il suo personaggio Carmen è: "Una donna trasparente ma che nasconde anche lei un segreto. E' autentica come come donna nel suo rapporto stanco con il marito, Fortunato il capocomico, e' ingenua nel subire il fascino di qualcosa di irraggiungibile. Mi e' piaciuto molto l'idea del doppio ruolo, un film nel film".



Tra i vari personaggi soltanto uno non recita una parte ma si ritrova per caso coinvolto nella messa in scena familiare, quello interpretato da Francesca Neri. "E' un ruolo distante dalle mie corde - spiega l'attrice - ma mi è piaciuto da subito, il mio personaggio è l'unico vero rispetto alla finzione e ho sentito realmente il senso di frustrazione quando mi trovavo a fare delle incursioni nella sceneggiata del gruppo".