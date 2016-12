Bruce Springsteen, quattro concerti in Italia

foto Ufficio stampa Correlati CHE ROCK A SAN SIRO! 15:30 - Bruce Springsteen and The E-Street Band ritornano dal vivo in Italia nel 2013 per 4 concerti: il 30 maggio a Napoli, in Piazza del Plebiscito, il primo giugno allo Stadio Euganeo di Padova, il 3 a San Siro, lo Stadio di Milano dove Bruce suonerà - unico artista internazionale - per la quinta volta, e infine l'11 luglio al Rock In Roma all'Ippodromo Delle Capannelle. Un ritorno nella Capitale dopo 4 anni di assenza. ritornano dal vivo in Italia nel 2013 per 4 concerti: il 30 maggio a Napoli, in Piazza del Plebiscito, il primo giugno allo Stadio Euganeo di Padova, il 3 a San Siro, lo Stadio di Milano dove Bruce suonerà - unico artista internazionale - per la quinta volta, e infine l'11 luglio al Rock In Roma all'Ippodromo Delle Capannelle. Un ritorno nella Capitale dopo 4 anni di assenza.

Le nuove date confermate per il 2013 vedranno Bruce Springsteen and The E Street Band ritornare in Europa forti del successo riscosso nell'estate 2012 e in particolare in Italia, dove nei 3 concerti a Milano, Firenze e Trieste hanno radunato un pubblico di oltre 130mila persone.



I biglietti per i quattro concerti, organizzati dalla Barley Arts di Claudio Trotta, saranno resi disponibili secondo il seguente calendario: la prevendita per lo show di San Siro aprirà sabato primo dicembre nel circuito Ticketone (dalle 10 sul sito Ticketone.it e dalle 16 nei punti vendita sul territorio). Con la stessa dinamica, ma da venerdì 7 dicembre entreranno in vendita i biglietti per i concerti di Napoli e Padova, mentre da lunedì 10 dicembre sarà la volta di Roma: biglietti disponibili dalle 10 sul sito Ticketone e dalle 16 nei punti vendita sul territorio.



In tutti e quattro i casi, dal giorno feriale successivo all'apertura delle prevendite su Ticketone saranno abilitati anche i punti vendita dei circuiti locali (elenco completo consultabile sul sito barleyarts.com). Sarà consentito l'acquisto di 4 biglietti al massimo per ogni transazione.



Prezzi da 95 a 35 euro più prevendita. Info: www.barleyarts.com