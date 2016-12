Crescentini: "Sono single ma amo la coppia"

foto Ufficio stampa Correlati AUTOEROTISMO IN "HENRY"

SEXY PER "PLAYBOY" 15:32 - E' single ma vuole una famiglia. Anche se a Carolina Crescentini "l'amore che fa soffrire" non interessa più. L'attrice, nelle sale con "Una famiglia perfetta", si racconta a "Gioia" tra voglia di lasciarsi alle spalle il passato e la coppia come obiettivo: "Non sto bene, stavamo insieme da sette anni, praticamente un matrimonio. E quando finiscono relazioni così è come morire un po'". - E'ma vuole una. Anche se a"l'amore che fa soffrire" non interessa più. L'attrice, nelle sale con "", si racconta a "" tra voglia di lasciarsi alle spalle il passato e la coppia come obiettivo: "Non sto bene, stavamo insieme da sette anni, praticamente un matrimonio. E quando finiscono relazioni così è come morire un po'".

"Io devo fare tutto con calma, smitizzare - racconta l'attrice -. Ho bisogno di grandi chiacchiere in serenità. Per ora le faccio da sola". Cosa resta di un amore finito? "Tanto. Noi tutti siamo il risultato della storia che abbiamo vissuto. Di quello che abbiamo provato, magari stando sdraiati sul divano a guardare un film con i calzini abbassati. A me piacciono le coppie. Sono stata l’eterna fidanzata con delle fasi intermedie da single pericolosissima. Ma preferisco la coppia: mi piace prendermi cura delle persone".



L'amore che fa soffrire, però, non le interessa. E nei suoi progetti c'è la famiglia, ma "alla Crescentini". "Al matrimonio, io non ci credo - conclude l'attrice -. Mi fa paura e credo che ti inchiodi. Sarò quella che si sposa con i figli grandi giusto perché è un ricatto sociale: dobbiamo tutelarci perché viviamo in un’età barbarica e in un Paese barbarico. Oppure potrei sposarmi per finta. Una volta ci ho pensato davvero: in spiaggia, con gli amici attori al posto degli invitati".