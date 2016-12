I Jutty Ranx in esclusiva a Tgcom24

08:56 - Mix di sonorità a cavallo tra dance, soul e musica caraibica per "I See You", il travolgente singolo di debutto dei Jutty Ranx, di cui Tgcom24 propone in esclusiva l'EPK. Il brano ha debuttato in questi giorni sulle radio italiane e si prennucia essere tra le hit della stagione. Il duo si è formato grazie all'incontro tra il cantante Justin Taylor - di origini jamaicane e neozelandesi - e il Dj finlandese Jaakko Manninen.

Il nome del gruppo ha un significato particolare, che rimanda al passato del front man Justin Taylor. "Jutty" è infatti il diminutivo con cui veniva chiamato Justin da piccolo, mentre "Ranx" viene dalla Jamaica ed è un appellativo che viene aggiunto ai nomi dei musicisti.



"I See You" descrive il classico colpo di fulmine, che può arrivare in qualunque momento, quando meno te l'aspetti. La traccia esplora sonorità diverse, fondendo insieme generi musicali solitamente lontani: dal disco al funky, dal soul alla dance, passando per il calore della musica caraibica.



"Il brano è nato in una stanza di albergo in Italia, dove sono stato bloccato per una notte - racconta Jaakko - Justin, dopo 5 minuti che l'ha sentita, ha avuto subito il concetto pronto".



"Può darsi che tante persone abbiano avuto questa esperienza di essere in un posto e che qualcuno veramente fa colpo su di te e non ti lascia più - spiega Justin - è quel momento, che mi ha ispirato il testo".