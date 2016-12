Shirley Manson dei Garbage attacca i fan

Shirley Manson , vocalist dei Garbage , non ha peli sulla lingua. Anche quando si tratta di criticare i fan. La cantante non era particolarmente soddisfatta dell'accoglienza che i fan di Colonia hanno riservato alla band e su Twitter ha scritto: "Uno show tutto esaurito e così freddo? So che ci amate ma perché non riuscite a dimostrarlo? Ma vi amiamo". La reazione degli spettatori non si è fatta attendere e sono volate parole grosse.

Ma un fan ha subito risposto: "E' normale criticarci dato che abbiamo pagato un biglietto per vedervi, solo perché non siete stati applauditi abbastanza?".



Da qui la Manson non ci ha visto più e ha usato epiteti poco felici che si riferivano al sesso orale. La miccia ha innescato una polemica senza fine: "La prossima volta che venite magari non compreremo più i vostri biglietti così non vi lamentate per la freddezza". La risposta di Shirley? Un laconico "Vaffa...".