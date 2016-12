Tiziano Ferro rivela i segreti dell'amore

foto Da video Correlati DIETRO LE QUINTE DEL VIDEO 09:02 - "L’amore è una cosa semplice" è il nuovo singolo di Tiziano Ferro che dà il titolo all’album presente da 51 settimane in Top Ten della classifica. E' un inno alla felicità, alla gioia di vivere, a chi ci ama davvero, - spiega - a chi ha condiviso con noi esperienze, viaggi, città. L’amore vero è qualcosa che semplifica la vita, la migliora, la completa. Se non è così non è amore". In esclusiva a Tgcom24 il backstage del video. - "" è il nuovo singolo diche dà il titolo all’album presente da 51 settimane in Top Ten della classifica. E' un inno alla felicità, alla gioia di vivere, a chi ci ama davvero, - spiega - a chi ha condiviso con noi esperienze, viaggi, città. L’amore vero è qualcosa che semplifica la vita, la migliora, la completa. Se non è così non è amore". In esclusivail backstage del video.

Il brano è inserito in “L’amore è una cosa semplice: special edition” edizione speciale che contiene il 5 volte disco di Platino “L’amore è una cosa semplice”, l’album “L’amore è una cosa swing” (sette brani in cui per la prima volta il cantautore dismette i panni di artista pop per indossare quelli di un raffinato interprete swing), e la traccia Cd Rom “Trama sintetica di una giornata storica”, il documentario che racconta il dietro le quinte del Concerto allo Stadio Olimpico di Roma durante il quale Tiziano si è esibito davanti a oltre 50.000 fan.