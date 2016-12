Jovanotti si racconta nel libro "Gratitude"

foto Ufficio stampa Correlati A TGCOM24: "SONO COME PIERINO"

NOTE E COLORI 17:10 - Nella versione "Megabox" del Best Of "Backup Lorenzo 1987-2012" è contenuto un libro, "Gratitude", in cui il cantautore racconta la sua carriera, la famiglia, l'amore fino agli ultimi album. Un volume ricco di curiosità e non di bilanci o di nostalgie verso il passato. "Preferisco partire che tornare", scrive. - Nella versione "Megabox" del Best Of "Backup Lorenzo 1987-2012" è contenuto un libro, "Gratitude", in cui il cantautore racconta la sua carriera, la famiglia, l'amore fino agli ultimi album. Un volume ricco di curiosità e non di bilanci o di nostalgie verso il passato. "Preferisco partire che tornare", scrive.

SU BACKUP

Si dice che rimuovere non sia un bene dal punto di vista della salute mentale. Mi serve terra libera per prendere la ricnorsa e prepararmi allo scatto.



IL PRIMO INCONTRO CON CLAUDIO CECCHETTO

Arrivò alle due e mezzo del pomeriggio. Era più alto di come me lo ero immaginato, portava degli occhiali neri e aveva quel carisma pazzesco, catalizzò l’atmosfera in un attimo. Entrò in una porta che doveva essere il suo ufficio privato. Ne uscì poco dopo, mi vide, mi strinse la mano e mi disse di seguirlo.



L'INIZIO A RADIO DEEJAY

Ero come un prete di campagna che veniva chiamato al lavorare alla Santa Sede.



JOVANOTTI FOR PRESIDENT E LA MIA MOTO

"Jovanotti for president" era un disco fatto con la mentalità di un disc jockey che vuole semplicemente far ballare la gente. "La mia moto" era il disco di un personaggio, e per i miei vecchi compagni di strada, i colleghi dj, gente che mi voleva anche bene.



GABER, COCHI & RENATO E CELENTANO

Erano cantanti che facevano ridere e per me era il massimo.



IL TOUR CON CARBONI

Io e Luca dividevamo tutto, anche il camerino, e anche in macchina quasi sempre si viaggiava insieme, e c’è anche da dire che io, Lorenzo Cherubini, e Luca Carboni, facciamo la firma identica, non si distinguono da quanto sono uguali, potremmo firmarci le giustificazioni a vicenda.



IL LIVE CON PINO DANIELE ED EROS RAMAZZOTTI

Pino ed Eros sono due caratterini mica da ridere e la costruzione di quel tour è stata un’avventura divertente con qualche momento di favolosa tensione tra superstar. La mia natura è piuttosto diplomatica e tendo ad essere conciliante, in quel tour mi comportai come Kofi Annan tra Arafat e Simon Peres.



SCOPPIA L'AMORE PER FRANCESCA

E' come se a un certo punto mi fosse spuntata un’ala, o una ruota, o un nuovo paio di antenne aggiuntive, come se avessi scoperto una parte della mia vita che stava sigillata in qualche stanza e che lei mi ha aperto