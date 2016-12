Tutti i segreti di "Italia Loves Emilia" in cd e dvd

foto Ansa Correlati UNA SERATA MAGICA 13:06 - Tutte le immagini dell'evento musicale "Italia Loves Emilia" del 22 settembre a Campovolo in 4 cd e 2 dvd con i 43 brani eseguiti per oltre 4 ore di musica da Antonacci a Elisa passando per Jovanotti. Nel dvd anche alcune curiosità: quando Giorgia cantava sul palco "Di Sole e D'azzurro", Tiziano Ferro nel backstage si univa al coro delle migliaia di persone presenti alla serata. Il ricavato delle vendite sarà devoluto a sostengo dei terremotati. - Tutte le immagini dell'evento musicale "" del 22 settembre a Campovolo in 4 cd e 2 dvd con i 43 brani eseguiti per oltre 4 ore di musica dapassando per Jovanotti. Nel dvd anche alcune curiosità: quandocantava sul palco "nel backstage si univa al coro delle migliaia di persone presenti alla serata. Il ricavato delle vendite sarà devoluto a sostengo dei terremotati.

E' in rotazione radiofonica e disponibile sulle principali piattaforme digitali “A Muso Duro”, il brano di Pierangelo Bertoli interpretato sul palco del Campovolo dagli artisti di Italia Loves Emilia. Sul finale del brano, ricantato in studio da tutti gli artisti coinvolti, è stato inserito, in omaggio al cantautore emiliano, un cameo della voce dello stesso Bertoli.



Con il cd e dvd “Italia Loves Emilia – Il Concerto” continua la raccolta fondi destinata alla ricostruzione di una o più scuole nel territorio emiliano. Il concerto del 22 settembre e le donazioni hanno prodotto, sino ad oggi, 3 milioni di euro, che sono da considerarsi un dato parziale. Come anticipato nella conferenza stampa del 22 settembre dagli organizzatori Claudio Maioli e Ferdinando Salzano, infatti, a questa cifra si andranno ad aggiungere i ricavati della vendita digitale e “fisica” del cd e dvd, i ricavi derivanti dal libro fotografico edito da Bompiani, le donazioni e il ricavato delle vendite su EBay delle chitarre EKO autografate dagli Artisti protagonisti a Campovolo.



L'utilizzo dei fondi, così come tutte le spese sostenute, sono controllati e revisionati da un apposito ente e verranno documentati sul sito ufficiale www.italialovesemilia.it entro il 15/12/2012.